Stopp Air Base Ramstein: Für Frieden und Abrüstung!

Der US-Militärstützpunkt Ramstein ist ein zentrales Drehkreuz für die Vorbereitung und Durchführung völkerrechtwidriger Angriffskriege. Die tödlichen Einsätze US-amerikanischer Kampfdrohnen, u.a. in Irak, Afghanistan, Jemen und Syrien, werden über die Satellitenrelaisstation auf der US-Air-Base Ramstein durchgeführt und hatten bisher zehntausende Todesopfer zur Folge – die absolute Mehrheit der Opfer waren unbeteiligte Zivilisten.

Auf der Podiumsdiskussion befassen sich die drei Referenten mit dem Thema Atomwaffen, dem illegalen Drohnenkrieg und die Bedeutung der US Air Base Ramstein sowie der Kampagne „Stopp Air Base Ramstein“, die vom 3.-10. September 2017 zu einer Protestwoche rund um die Air Base Ramstein einlädt.

Anschließend hatte das Publikum die Möglichkeit, direkte Fragen an die ReferentInnen zu stellen.

Podium:

Reiner Braun, Co-Präsident des IPB

Pedram Shahyar, Friedensaktivist und Blogger

Lucas Wirl, Geschäftsführer NatWiss

Moderation:

Andrea Beck, Berliner Initiative Stopp Air Base Ramstein